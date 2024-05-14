В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже у отделения банка

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Находившийся на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного сообщение о преступлении. Злоумышленник открыто похитил крупную денежную сумму у жителя областного центра 2004 года рождения. Причем преступление было совершено рядом с отделением банка сразу после того, как потерпевший снял деньги с карты.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Отрабатывая пути возможного отхода преступника, вскоре возле одного из домов на улице Стара Загора патрульные заметили мужчину, внешность которого подходила под описание грабителя. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого – жителя Самары 2000 года рождения и передали своим коллегам из полиции.

В дальнейшем выяснилось, что добычей злоумышленника стали 10 с половиной тысяч рублей. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».