В Самаре сотрудники полиции выявили факт коммерческого подкупа

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Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре установлен факт коммерческого подкупа директора одного из частных профессиональных образовательных учреждений.

По сведениям оперативников, 48-летняя руководитель негосударственного учреждения получила через посредника денежные средства в размере 36,5 тысяч рублей от жителя Безенчукского района Самарской области за выдачу свидетельства первичной проверки знаний и удостоверения по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей» без фактического посещения теоретических и практических занятий.

Подобная противозаконная практика могла способствовать повышению аварийности на дорогах региона и возникновению ДТП с участием транспортных средств отремонтированных лицами, не обладающими достаточными знаниями и навыками.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.