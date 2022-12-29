В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал убийством сожительнице

93

Около полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили информацию об инциденте. В одной из квартир жилого дома, расположенного на бульваре Засамарская слобода, между сожителями произошел конфликт.

Росгвардейцы прибыли по указанному адресу, где к ним за помощью обратилась женщина 1988 года рождения. Потерпевшая пояснила, что 40-летний сожитель избил ее и угрожал расправиться с ней и с ее ребенком. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя спокойствия. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину своим коллегам из полиции.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».