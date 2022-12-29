Я нашел ошибку
Главные новости:
Шойгу вновь заявил о завершении частичной мобилизации в России
Шойгу вновь заявил о завершении частичной мобилизации в России
От 5 до 30 тыс. руб. большинство россиян потратят на праздничные развлечения
От 5 до 30 тыс. руб. большинство россиян потратят на праздничные развлечения
Минцифры обсуждает декриминализацию нелегального ПО
Минцифры обсуждает декриминализацию нелегального ПО
Жители Самарской области выразили признательность участковому уполномоченному полиции
Жители Самарской области выразили признательность участковому уполномоченному полиции
В Новокуйбышевске сотрудники полиции разыскивают женщин, обокравших пенсионеров
В Новокуйбышевске сотрудники полиции разыскивают женщин, обокравших пенсионеров
В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек
В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек
Перед Новым годом в Самару пришел снег.
Перед Новым годом в Самару пришел снег
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал убийством сожительнице
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал убийством сожительнице
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.33
1.4
EUR 75.66
1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал убийством сожительнице

29 декабря 2022 10:29
93
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал убийством сожительнице

Около полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили информацию об инциденте. В одной из квартир жилого дома, расположенного на бульваре Засамарская слобода, между сожителями произошел конфликт. 

Росгвардейцы прибыли по указанному адресу, где к ним за помощью обратилась женщина 1988 года рождения. Потерпевшая пояснила, что 40-летний сожитель избил ее и угрожал расправиться с ней и с ее ребенком. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя спокойствия. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину своим коллегам из полиции. 

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В преддверии новогодних каникул самарские росгвардейцы напоминают о правилах обращения с оружием
27 декабря 2022, 10:06
В преддверии новогодних каникул самарские росгвардейцы напоминают о правилах обращения с оружием
Каждый человек, планирующий обзавестись огнестрельным оружием, должен внимательно изучить правила его хранения и,в дальнейшем,обеспечить полное их соблюдение. Общество
350
Управление Росгвардии по Самарской области информирует о графике работы в праздничные дни
23 декабря 2022, 13:34
Управление Росгвардии по Самарской области информирует о графике работы в праздничные дни
С 1 по 8 января 2023 года установлены нерабочие праздничные дни. Общество
604
В Самарской области росгвардейцы разыскали пропавшего без вести мужчину
22 декабря 2022, 10:19
В Самарской области росгвардейцы разыскали пропавшего без вести мужчину
Около одного из домов стражи правопорядка обратили внимание на пешехода. Происшествия
601
В центре внимания
В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек
29 декабря 2022  10:40
В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек
74
Перед Новым годом в Самару пришел снег.
29 декабря 2022  10:34
Перед Новым годом в Самару пришел снег
95
В Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
29 декабря 2022  10:25
В Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
89
Дмитрий Азаров отметил, что сегодня Тольятти преображается.
28 декабря 2022  18:27
Новая набережная стала новогодним подарком для жителей Тольятти
383
За ленточку глава региона доставил все необходимое: от генераторов до продуктов питания.  
28 декабря 2022  14:56
Техника, которую привез губернатор Самарской области в зону СВО уже помогает бойцам в решении главной задачи 
1519
Весь список