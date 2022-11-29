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В Самаре рецидивистка приговорена к 2,5 годам лишения свободы за кражу телефона и денег

29 ноября 2022 11:17
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В Самаре рецидивистка приговорена к 2,5 годам лишения свободы за кражу телефона и денег

Женщине по совокупности преступлений назначено наказание с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В полицию за помощью обратилась жительница Самары 1997 года рождения, которая рассказала, что придя на работу, обнаружила пропажу из кармана куртки сотового телефона, а, через некоторое время и списание  денежных средств с банковской карты, которая была привязана к номеру телефона.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту заявительницы, установили личность владелицы карты, на которую переводились деньги. Женщина в ходе опроса пояснила, что в интересующий полицейских день, ее знакомая попросила об услуге – обналичить 1300 рублей и предоставила сотрудникам полиции данные подруги. Предполагаемую злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Ранее судимая за совершение краж жительница Самары 1983 года рождения пояснила полицейским, что утром находилась на улице Вольской в Промышленном районе. Возле остановки общественного транспорта подняла с земли бесхозный сотовый телефон. Убедившись, что он не заблокирован и к нему «привязана» банковская карта,  попробовала перевести 1 300 рублей своей знакомой. Когда хищение денежных средств удалось,  злоумышленница оплатила покупку в сети Интернет и обратилась к случайному прохожему, который откликнулся на просьбу обналичить деньги. Мужчине обвиняемая перевела 2 700 рублей и ему же продала найденный сотовый телефон за 1 000 рублей. Денежные средства злоумышленница потратила на свои нужды.

Собранные сотрудниками отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре доказательства суд признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158 УК РФ, п. г ч.3 ст.158 УК РФ. Злоумышленнице по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Часть причиненного ущерба – 4 000 рублей, она уже возместила пострадавшей. Приговор вступил в законную силу.

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