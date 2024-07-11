В Самаре разбойник в подъезде напал на 80-летнюю пенсионерку

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Незнакомец проследовал за пожилой женщиной в подъезд, где похитил у нее сотовый телефон, а затем несколько раз ударил потерпевшую головой о перила и скрылся.

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от местной жительницы 1944 года рождения о том, что в подъезде дома на улице Ново-Вокзальной на нее напал неизвестный мужчина.

Для розыска злоумышленника и установления подробностей инцидента в кратчайшие сроки на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили пострадавшую и произвели осмотр прилегающей территории.

В ходе опроса пенсионерка подробно рассказала о том, как при входе в подъезд своего дома обратила внимание на неизвестного ей мужчину и когда зашла в помещение, незнакомец проследовал следом. Через несколько секунд, когда она нажала на кнопку вызова лифта, а неизвестный попытался вытащить из кармана ее пальто сотовый телефон, а затем, схватив за плечи и несколько раз ударив головой о перила, выбежал из подъезда с гаджетом в руке, когда та потеряла равновесие и упала на колени.

Сотрудники уголовного розыска изъяли и изучили видеозаписи с камеры домофона и установили приметы разыскиваемого. В тот же день недалеко от места преступления полицейские задержали мужчину 1976 года рождения схожего по приметам с разыскиваемым.

В ходе опроса подозреваемый признался в совершении преступления в отношении пожилой женщины. При нем оперуполномоченные обнаружили похищенный сотовый телефон.

Ранее неоднократно судимому и безработному 48-летнему жителю Самары предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Промышленный районный суд г. Самары собранные доказательства признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шести месяцев и пяти дней в исправительной колонии особого режима. Также принято решение о взыскании 50 000 рублей в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда.