В Самаре работница строительной компании доверилась мошеннику из мессенджера

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Сотрудники правоохранительных органов не будут писать гражданам в мессенджерах!



Жительнице Октябрьского района областного центра 1968 года рождения, работающей в строительной компании, в одном из мессенджеров написал неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил женщине, что ему поступили секретные данные: на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет. Поверив, жительница региона последовала инструкции и перевела почти 3,5 миллиона рублей на указанный счет. После этого собеседник перестал выходить на связь, а обманутая женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Сотрудники полиции призывают граждан не вестись на уловки мошенников. Настоящие правоохранители не будут писать вам в социальных сетях и сообщать какие-либо «секретные данные», касаемые ваших счетов.