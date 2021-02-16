В Самаре пресечено незаконное проведение азартных игр

93

При проведении комплекса оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечении фактов организации незаконной игорной деятельности, сотрудники подразделения ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Самаре получили оперативную информацию о функционировании незаконного игорного заведения в помещении бара, расположенного в поселке Мехзавод. При проверке сведения подтвердились.

Полицейские обнаружили и изъяли 2 игровых автомата, с помощью которых осуществлялся доступ к азартным играм. Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности – ранее неоднократно судимый и безработный житель Самары 1965 года рождения.

По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.