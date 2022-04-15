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В Самаре пресечено масштабное производство немаркированной табачной продукции

15 апреля 2022 11:11
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В Самаре пресечено масштабное производство немаркированной табачной продукции

«Подпольный цех располагался в Кировском районе областного центра. Полицейские обнаружили в помещении рабочую линию для изготовления и упаковки товара и свыше 200 тыс. пачек сигарет различных марок с признаками подделки. Кроме того, изъято более 120 рулонов сигаретной бумаги, свыше 330 рулонов бумаги для обертки фильтров, коробки с табаком, значительное количество других расходных материалов.

На производстве трудились девять человек. У семерых из них – граждан одного из государств ближнего зарубежья – выявлены нарушения миграционного законодательства. Составлены протоколы об административных правонарушениях», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 (https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-v-samare-presecheno-masshtabnoe-proizvodstvo-nemarkirovannoy-tabachnoy-produktsii/)По предварительным данным, табачные изделия предназначались для реализации на территории Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Организаторы незаконного бизнеса устанавливаются, сообщает облМВД.

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