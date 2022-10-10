В Самаре посетитель бара нанес травмы 18-летнему прохожему

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В ночное время суток в больницу с травмами госпитализировали 18-летнего жителя Самары. Полицейские установили, что молодой человек получил травмы в увеселительном заведении, расположенном на Московском шоссе в Октябрьском районе областного центра.

В ходе работы сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили гостей и работников заведения, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении, выяснили приметы подозреваемого. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его возле одного из домов, расположенных на ул. Советской Армии.

Из собранных материалов следовало, что ранее не судимый 20-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без видимых причин нанес ударил проходившего мимо него по танцполу 18-летнему жителю Самары. Согласно полученным медицинским документам, потерпевшему в результате этого были причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству органа предварительного следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.