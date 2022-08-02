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В Самаре полицейские установили преступника по следу ладони на месте кражи

2 августа 2022 12:31
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В Самаре полицейские установили преступника по следу ладони на месте кражи

Суд приговорил местного жителя за совершение  хищений  сроком на 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В полицию в Самаре от 37-летнего мужчины поступило заявление о пропаже банковской карты и списании с ее счета 5020 рублей. В ходе опроса он сообщил полицейским, что, предположительно, потерял карту в ночное время суток возле бара, расположенного на ул. Строителей.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что на протяжении двух дней данной дебетовой картой расплачивались в магазинах Промышленного района областного центра. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и поблизости от них. В ходе просмотра видеозаписи оперативники сразу же опознали своего подучетного-27-летнего безработного местного жителя, ранее неоднократно судимого, который расплачивался похищенной картой и в настоящее время уже в течении месяца находился в розыске за совершение кражи в одной из торговых точек Промыщленного района. При осмотре места кражи сотрудниками полиции  с входной двери магазина был изъят след ладони, который, согласно заключению эксперта ЭКЦ, принадлежит задержанному. Оперативниками на момент совершения подозреваемым второго преступления в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий уже была установлена информация о местах его возможного нахождения, при проверки которых злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что банковскую карту он нашел на улице возле бара. Зная о возможности оплаты без пин-кода, решил попробовать расплатиться в магазине. После первого удачного списания чужих денежных средств мужчина продолжил оплачивать покупки: цветы, еду и алкоголь. Когда на карте закончились деньги, он избавился от нее, выбросив  в кусты. При опросе по факту совершения кражи из магазина задержанный вины отрицать не стал и сообщил полицейским, что  при помощи молотка с резиновой ручкой он разбил стекло входной двери торговой точки, откуда похитил 6 бутылок алкогольной продукции. В эту же ночь часть похищенного – коньяк – мужчина перепродал прохожему за 500 рублей, остальное – употребил самостоятельно. Сумма причиненного магазину ущерба превысила 2000 рублей.

Мужчине определено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, без ограничения свободы и штрафа. Также суд удовлетворил  гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с мужчины более 8 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Уголовное дело

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