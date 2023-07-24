В Самаре полицейские изъяли у мужчины более 120 доз героина

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Самары возле подъезда одного из домов в переулке Плотничий за нарушение общественного порядка задержали ранее судимого за побои 31-летнего безработного мужчину, прибывшего на территорию Самарской области в июле текущего года. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него пакет с 35-ю свертками героина.

Сотрудники ППСП передали информацию о задержании в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим – героин, общей массой свыше 65 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников - закладок на территории областного центра. Однако, осуществить задуманные противоправные действия не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Он заключен под стражу. Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО