В Самаре полицейские изъяли из незаконного оборота арсенал оружия и боеприпасов

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Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Управления уголовного розыска изъяли из незаконного оборота арсенал оружия и боеприпасов, которые незаконно хранились на территории областного центра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что на территории садового товарищества на окраине Самары могут находиться запрещенные к свободному обороту предметы. Проведенная проверка показала, что гараж одной из дач использовался в качестве склада оружия и боеприпасов.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли автомат Калашникова с двумя оружейными магазинами, два глушителя, пистолет пулемет К6-92 и магазин к нему, два оптических прицела, деревянный приклад и свыше 630 патронов различного калибра.

Отделом дознания ОП № 8 Управления МВД России по г. Самаре в отношении владельца дачного участка - ранее несудимого местного жителя 1983 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн