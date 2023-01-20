В Самаре по подозрению в даче взятки полицейскому задержан доцент ВУЗа

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Незаконное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей предназначалось за фальсификацию результатов процессуальных действий.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре задержали ранее не судимого жителя областного центра по подозрению в даче взятки полицейскому.

Как следует из материалов уголовного дела, в январе текущего года на парковке возле дома на ул. Галактионовской, мужчина 1984 года рождения, доцент одного из ВУЗов Самары, передал оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции 200 тысяч рублей за не проведение проверки по факту проставления им зачетов студентам за денежное вознаграждение.

Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении.

По материалам, собранным сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере). В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.