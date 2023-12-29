В Самаре перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в краже велосипеда из подъезда

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Причиненный ущерб составил более 13 тысяч рублей.

В октябре текущего года в отдел полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился мужчина 1984 года рождения и сообщил, что у него похитили велосипед. Как пояснил полицейским заявитель, транспортное средство хранилось в подъезде на одном из этажей многоквартирного дома, расположенного на ул. Владимирской. В ходе опроса местный житель предоставил полицейским подробное описание велосипеда, а также сообщил, что оставлял его пристёгнутым тросом к решетке на лестничной площадке. Причиненный ущерб мужчина оценил 13775 рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. При отработке возможных мест сбыта, в одном из ломбардов оперативники обнаружили договор комиссии на транспортное средство, по описанию схожим с похищенным. Сотрудники торговой точки пояснили полицейским, что документ выписан на имя местного жителя. В ходе оперативных мероприятий злоумышленника задержали на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее неоднократно судимый за совершение преступлений на территории Самары 44-летний мужчина при опросе вину в содеянном признал и пояснил, что в вечернее время суток зашел в подъезд дома и увидел пристегнутый велосипед. Он кусачками, которые носил с собой, перекусил трос, вышел из подъезда и доехал до ломбарда, расположенного, где реализовал велосипед за 3000 рублей. Деньги потратил в тот же день на собственные нужды, в том числе алкоголь.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.