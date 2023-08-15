В Самаре пенсионерка установила приложение и потеряла деньги

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Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев.



Пенсионерке из Самары 1959 года рождения позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Женщину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Для того, чтобы начать зарабатывать, необходимо было скачать на свой телефон мобильное приложение. Самарчанка последовала инструкции собеседника, установила приложение, а через какое-то время обнаружила, что с ее счета списано более миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские настоятельно рекомендуют игнорировать рекламу, входящие вызовы и сообщения с предложениями заработать на инвестициях или поучаствовать в лотереях и конкурсах. Запомните - это мошенники! Проявляйте благоразумие и не спешите расстаться со своими деньгами, ведь «золотые горы» обещают только злоумышленники.