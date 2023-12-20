В Самаре осудят уроженца Саратовской области за взлом онлайн-кабинетов 27 абонентов сотовой сети

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Жертвами преступных действий стали жители 15 регионов, в том числе Брянской, Волгоградской, Ленинградской, Московской и Самарской областей.

Специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины 1996 года рождения, который обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации и краже денежных средств с банковского счета.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в сентябре 2021 года прибыл на территорию Самарской области и арендовал квартиру в Самарском районе областного центра. Не позднее октября того же года он незаконно приобрел базу данных абонентов одной из телекоммуникационных компаний. Используя полученную информацию, с помощью логина и пароля, он незаконно получал доступ к личному кабинету пользователя связи. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Самарской области установили, что после этого мужчина изменял сведения о формате используемой абонентом сим-карты с пластиковой на виртуальную. Формирование новой электронной сим-карты занимало меньше трех минут. В двух случаях ему удалось с помощью банковских приложений получить доступ к счетам граждан и перевести денежные средства на электронный кошелек либо приобрести товары в Интернет-магазинах.

Жертвами преступных действий стали жители 15 регионов, в том числе Брянской, Волгоградской, Ленинградской, Московской и Самарской областей. Всего пострадали 27 человек в возрасте от 27 до 67 лет, у двоих из них похищены денежные средства на общую сумму более 210 000 рублей.

Ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК РФ (27 эпизодов) «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и п.г ч.3 ст. 158 УК РФ (2 эпизода, кража с банковского счёта)

На данный момент уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.