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В Самаре неизвестный стрелял из пневматики по детям на карусели

15 апреля 2021 12:38
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В Самаре неизвестный стрелял из пневматики по детям на карусели

13 апреля во дворе жилого дома №226 по улице Свободы в Самаре неизвестный начал стрелять по компании подростков, которая в это время каталась на карусели. Дело было около 7 часов вечера. Где «засел» стрелок, ребята не смогли понять.

- Мы катались на карусели, услышали металлический звон и хлопок. Посмотрели по сторонам, ничего не увидели. Стали болтать дальше. Тут еще один хлопок. Никого и ничего поблизости видно не было, но мы все равно решили уйти. Уж больно странно все это было, - Дима, Миша, Илья и Андрей (имена детей изменены. Прим.автора) учатся в одной школе, живут в соседних дворах и часто гуляют вместе. Однако вчерашний вечер их сильно напугал, и как скоро они снова соберутся на прогулку, предполагать сложно.

Едва подростки слезли с карусели и пошли прочь от нее, раздался новый хлопок и по лицу 13-летнего Димы потекла кровь. Дети испугались, Дима был в шоке. Что с ним – понять было сложно, кровь лилась ручьем.

- У ребенка зафиксировано пулевое ранение и черепно-мозговая травма, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в больнице. – Его госпитализировали.

Как сообщают собственные источники «Комсомолки» в правоохранительных органах, неизвестный, предположительно, стрелял из пневматического оружия. Откуда – теперь предстоит установить силовикам.

Во дворе дома 226 по улице Свободы, где и произошло ЧП, работали следователи. Уголовное дело пока не возбуждено, полиция проводит проверку.

Фото: pixabay.com

 

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