В Самаре неизвестные ограбили храм и осквернили икону

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В храм Веры, Надежды, Любови и Софии на ул. Чапаевской, 136 пробрались злоумышленники и забрали драгоценности.

Мрачное злодеяние было совершено с 6 на 7 февраля. Примерно в 3 часа ночи грабители проникли в храм и разбили киот у чудотворной иконы Спасителя с предстоящими блаженной Ксенией и Блаженной Матроной.

С собой разбойники унесли все золотые и серебряные украшения, которые пожертвовали прихожане. Эти дары были преподнесены за молитвы и духовную помощь, которую оказали священнослужители.

Повреждённую икону в скором времени отправят на реставрацию. Кто решил подзаработать, занимаясь таким грешным делом, пока неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах произошедшего, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/verasofia