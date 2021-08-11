В Самаре нашли больше 2, 5 кг героина на съемной квартире иностранца

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К сотрудникам УНК ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о том, что уроженец одного из соседних государств, проживающий в Промышленном районе областного центра может осуществлять незаконный сбыт запрещенных веществ.

В ходе проверки полученных сведений информация подтвердилась. В присутствии понятых, в съемной квартире на улице Ташкентской, полицейские обнаружили и изъяли 477 свертков из полимера, с порошкообразном веществом. Свертки были разложены в предметах мебели – в диване и креслах. Изъятую находку направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Проведенным исследованием установлено, что в свёртках находилось наркотическое средство героин, массой 2624 грамма, что относится к особо крупному размеру.

Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, подозреваемый 1992 года рождения ранее не судим и приехал в Самарскую область на заработки в июне текущего года.

По версии оперативников, злоумышленник намеревался сбыть героин посредством «закладок» на территории Самарского региона. В настоящее время усилия полицейских направлены на установление канала поставки запрещенного вещества.

Следственной частью СУ Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. По ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечения виде заключения под стражу.