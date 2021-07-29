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В Самаре направлено в суд уголовное дело о незаконном сбыте наркотика

29 июля 2021 11:27
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Самаре направлено в суд уголовное дело о незаконном сбыте наркотика

У 28-летнего мужчины полицейские изъяли 7 пакетиков с запрещенным веществом.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции возле жилого дома на ул. Ново-Вокзальной областного центра заметили мужчину, который что-то прятал в укромные места. Полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе работы с задержанным они осмотрели телефон ранее не судимого безработного мужчины 1993 года рождения и нашли информацию о сделанных ранее закладках. При проверке полученных сведений стражи правопорядка обнаружили и изъяли из тайников 7 свёртков с порошкообразным веществом. Экспертизой установлено, что содержимым пакетиков является наркотическое средство – мефедрон, массой более 10 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в середине февраля решил найти себе подработку. В сети Интернет молодой человек увидел объявление и наборе курьеров и связался с оператором. Позже работодатель уточнил, что его обязанность – прятать в тайниках закладки с наркотиками, и фиксировать их местонахождение с помощью фотосъёмки. Житель областного центра согласился на предложенные условия.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Самарские полицейские настоятельно рекомендуют молодым людям не соглашаться на опубликованные в Сети предложения подработать курьерами по закладке наркотических веществ. Анонимность и безнаказанность, которую обещают наркоторговцы курьерам, являются мнимыми. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь бесконтактную торговлю запрещёнными веществами, выявить всех участников схемы сбыта и собрать доказательства вины каждого.

Теги: наркотик наркоторговля Стоп Наркотик

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