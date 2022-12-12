В Самаре мужчина арендовал автомобиль и перепродал его в тайне от собственника

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В декабре в отдел полиции Промышленного района Управления МВД России по г. Самаре поступило заявление от 31-летнего владельца автомобиля «Chevrolet Niva». Он сообщил, что в начале текущего года разместил объявление о сдаче в аренду транспортного средства. На предложение откликнулся мужчина, с которым в феврале заявитель заключил договор аренды с последующим выкупом. Некоторое время арендная плата вносилась исправно, но позже под разными предлогами арендатор перестал выполнять условия договора. Причиненный материальный ущерб потерпевший оценил в 600 000 рублей.

Полицейскими установлено, что арендатор безработный, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение разбоя и грабежа, а также управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Сотрудники полиции задержали злоумышленника по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный свою вину признал и пояснил, что в ноябре перепродал автомобиль «Chevrolet Niva» в связи с материальными трудностями, вырученные денежные средства в размере более 300 000 рублей потратил на собственные нужды.

У сотрудников самарской полиции есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра. Расследование продолжается.