В Самаре мошенники по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" выманили у пенсионера сейф

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Мужчина в роли «курьера» забрал у пенсионера сейф с денежными средствами и драгоценностями, который тот завернул в скатерть, чтобы помочь «спасти родственницу» якобы совершившую ДТП.

В начале февраля текущего года на стационарный телефон местного жителя 1954 года рождения поступил звонок. Услышав в трубке женский голос, пенсионер предположил, что звонит сестра его покойной жены и назвал ее по имени. После чего звонившая сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала беременная женщина. Затем «родственница» передала трубку другому человеку. Неизвестный мужчина сообщил пенсионеру, что требуется срочно собрать денежные средства для решения возникшей ситуации. Растерянный самарец, не задумываясь, подошел к находившемуся в квартире сейфу, в котором его покойная супруга при жизни хранила сбережения и золотые украшения, и после нескольких безуспешных попыток открыть его, завернул металлический ящик в скатерть и, действуя по инструкции звонящего, отдал имущество вместе с ключом приехавшему к его дому незнакомцу. На следующий день пожилому мужчине позвонила настоящая родственница, которая в ходе разговора сообщила, что ни в какую аварию она не попадала. О произошедшем они незамедлительно сообщили в полицию.

Полицейские установили пути передвижения злоумышленника. Сотрудники УУР ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение мужчины, забравшего у пенсионера сейф. Задержали злоумышленника на территории областного центра.

Задержанный пояснил оперуполномоченным, что выполнял роль «курьера» по указанию «куратора» с которым познакомился в сети Интернет при поиске объявлений о подработке. Работодатель, назвав процент, за который молодой человек будет выполнять задания, уточнил, что он должен забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные им расчётные счета. Также в ходе опроса ранее не судимый молодой человек сообщил, что пенсионер помог ему донести сейф до машины. Уже дома он попытался ключом открыть его, но до конца это сделать не удалось. Созвонившись с «работодателем» по видеосвязи, он все же вскрыл сейф. Следующим шагом мужчина совершил перевод обнаруженных денежных средств на продиктованный расчетный счет, а также сдал часть драгоценностей в ломбард. Вознаграждением за выполненное задание самарец воспользоваться смог только частично.

Сумма причиненного потерпевшему ущерба превысила 2 миллиона рублей. В ходе обыска по месту жительства 21-летнего жителя областной столицы сотрудники полиции изъяли часть похищенного: золотые украшения на сумму 590 930 рублей и денежные средства - свыше 100 000 рублей. Кроме того, наложен арест на расчетные счета обвиняемого на сумму более 300 000 рублей в целях возмещения ущерба. В настоящее время уголовное дело в отношении жителя областного центра 2003 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения по существу.