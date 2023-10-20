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В Самаре мошенник оформил кредит и списали со счета потерпевшей 770 тысяч рублей

20 октября 2023 13:25
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В Самаре мошенник оформил кредит и списали со счета потерпевшей 770 тысяч рублей

Внимание! Мошенники представляются сотрудниками Госуслуг и выманивают деньги у граждан.

Аферисты посредством различных мессенджеров обращаются к гражданам, представляясь работниками Госуслуг и просят перейти по ссылке, где оформить какую-либо выплату. Стать жертвой можно не только в интернете. Вам могут позвонить и представиться сотрудником Госуслуг, после чего попытаться узнать персональные данные.

Именно таким образом 34-летняя жительница Самары лишилась более 770 тысяч рублей. Женщине поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы «Госуслуги», со слов которого в ее личном кабинете мошенники сменили ее номер телефона, а также в банковском приложении якобы была произведена попытка оформления кредита на ее имя. Для восстановления доступа к личному кабинету и аннулирования кредита аферист попросил женщину сообщить коды из смс-сообщений, что женщина и сделала. В результате мошенник оформил кредит и списали со счета потерпевшей крупную сумму денег.  Только после звонка на «горячую линию» банка потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают: никогда не сообщайте по телефону личных данных, паролей и номеров банковских карт. Настоящие сотрудники не попросят вас делать тестовые переводы денег, диктовать им код из СМС. Если есть сомнения, что с вами говорит сотрудник Госуслуг, после разговора перезвоните по официальному номеру и уточните информацию.

Теги: Мошенники

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