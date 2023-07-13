В Самаре мошенник обманул заведующую кафедры на 1,8 миллиона рублей

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Ранним утром на телефон заведующей кафедры информационных технологий поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина проинформировал 66-летнюю жительницу губернии о том, что в отдел полиции сотрудники финансовой организации, клиентом которой она является, предоставили сведения о том, что со счета женщины мошенники пытаются списать денежные средства.

Насторожившись, самарчанка прервала разговор с неизвестным и решила позвонить своему персональному менеджеру, чтобы убедиться в сохранности баланса банковского счета. Финансовая организация убедила ее, что ей позвонили мошенники и женщина продолжила заниматься своими рабочими делами. Как вдруг ее телефон стал разрываться от настойчивых звонков «полицейского». Не выдержав такого напора, она ответила на очередной вызов. Нервный мужской голос начал «давить» на жительницу Самары и приводить весьма правдоподобные доводы о том, что скорее всего, что ее звонок в финансовую организацию перехватили и она прямо сейчас может из-за недоверия к «правоохранительным органам» лишиться своих сбережений.

Таким образом по инструкции звонящего, в течение нескольких часов женщина перевела на «безопасный счет» сначала миллион, а затем оставшиеся 800 000 рублей. Убедившись, что все денежные средства «спасены» звонящий отправил доверчивую собеседницу в черный список. Осознав, что она стала жертвой мошенников, заведующая кафедры одного из учебных заведений обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.