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В Самаре менеджер компании морепродуктов похитил больше 1 млн рублей и 600 кг красной рыбы

14 декабря 2021 12:22
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В Самаре менеджер компании морепродуктов похитил больше 1 млн рублей и 600 кг красной рыбы

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего местного жителя - бывшего работника самарского филиала компании по продаже морепродуктов. Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина похитил у своего работодателя свыше 1 млн рублей и более 6 центнеров филе красной рыбы.

Следователи выяснили, что в течение месяца мужчина оформлял товарные накладные, используя данных своих клиентов – индивидуальных предпринимателей. По подготовленным документам менеджер получал на складе продукцию, якобы предназначенную для поставки, после чего распоряжался похищенным по своему усмотрению. Размер рыбной продукции составлял от 20 до 140 килограммов.

Кроме того, следователи установили, что мужчина присвоил более миллиона рублей, принадлежащих работодателю: в ходе выполнения трех заказов получил на руки от клиентов крупные суммы денег в качестве оплаты за поставку почти 600 кг красной рыбы, а денежные средства присвоил и потратил на собственные нужды.

Недостача обнаружилась в ходе проведенной инвентаризации. Следователи изучили ее результаты, а также изъяли иные документы, в том числе выписки по банковским счетам и скриншоты переписок менеджера с клиентами.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары. 

Теги: Уголовное дело

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