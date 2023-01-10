В Самаре лже-дольщик получил право на чужое помещение

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Используя служебное положение, житель Самары причинил бюджету области материальный ущерб.

В ходе предварительного расследования полицейскими установлено, что в 2017 году обвиняемый, узнав о принятых министерством строительства Самарской области мерах по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства, пострадавших от действий его же ООО, изготовил и зарегистрировал на имя своей жены фиктивный пакет документов для приобретения права на жилое помещение, которым планировал распорядится по своему усмотрению.

Как пояснила следователь СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре лейтенант юстиции Мария Корнилова: «Таким образом ранее не судимый местный житель стал собственником жилого помещения, расположенного в строящемся жилом доме и получил реальную возможность распорядиться правом на него по собственному усмотрению, причинив министерству строительства Самарской области материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 4 миллионов рублей».

Окончено предварительное расследование уголовного дела.