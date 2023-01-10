Я нашел ошибку
Главные новости:
Продолжается прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Продолжается прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
В ночь на вторник, 10 января 2023 года, температура воздуха в регионе опустилась до -40 градусов
В ночь на вторник, 10 января, температура воздуха в регионе опустилась до -40 градусов
Стало известно, почему списки раненых самарских бойцов из Макеевки сделали закрытыми
Самарские автоинспекторы помогли мужчине, починив сломавшееся инвалидное кресло-коляску
Самарские автоинспекторы помогли мужчине, починив сломавшееся инвалидное кресло-коляску
На портале госуслуг появились новые сервисы по ОМС
На портале госуслуг появились новые сервисы по ОМС
В Куйбышевском районе Самары продолжится преображение дворовых территорий
В Куйбышевском районе Самары продолжится преображение дворовых территорий
В Самарской области сотрудники полиции пришли на помощь замерзавшим пассажирам автобуса
В Самарской области сотрудники полиции пришли на помощь замерзавшим пассажирам автобуса
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
Наверх
Самара  -27 °C, Тольятти  -28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.3
-0.04
EUR 75.08
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре лже-дольщик получил право на чужое помещение

10 января 2023 09:55
166
В Самаре лже-дольщик получил право на чужое помещение

Используя служебное положение, житель Самары причинил бюджету области материальный ущерб.

В ходе предварительного расследования полицейскими установлено, что в 2017 году обвиняемый, узнав о принятых министерством строительства Самарской области мерах по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства, пострадавших от действий его же ООО, изготовил и зарегистрировал на имя своей жены фиктивный пакет документов для приобретения права на жилое помещение, которым планировал распорядится по своему усмотрению.

Как пояснила следователь СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре лейтенант юстиции Мария Корнилова: «Таким образом ранее не судимый местный житель стал собственником жилого помещения, расположенного в строящемся жилом доме и получил реальную возможность распорядиться правом на него по собственному усмотрению, причинив министерству строительства Самарской области материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 4 миллионов рублей».

Окончено предварительное расследование уголовного дела.  

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
10 января 2023  13:37
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
0
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
10 января 2023  12:33
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
103
В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы
10 января 2023  12:15
В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы
109
В Самаре изменили схемы движения двух автобусных маршрутов
10 января 2023  11:01
В Самаре временно изменили схемы движения двух автобусных маршрутов
161
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
9 января 2023  14:00
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
492
Весь список