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В Самаре кассир одного из банков заменила присвоенные 570 тысяч рублей на сувенирную продукцию

29 сентября 2022 11:44
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В Самаре кассир одного из банков заменила присвоенные 570 тысяч рублей на сувенирную продукцию

В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача денежных средств в размере более 570 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По имеющейся информации, ранее не судимая 38-летняя женщина, проживающая в городе Новокуйбышевске, на протяжении месяца похищала денежные средства организации, заменяя их на билеты банка «приколов». По данному факту отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Куйбышевского района СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении женщины по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата» возбуждено уголовное дело,

В ходе проведения следственных действий, злоумышленница пояснила, что похитила денежные средства учреждения и потратила их на погашение личных кредитных обязательств. Следователем, с учетом личности обвиняемой, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело, с утвержденным по нему обвинительным заключением в отношении бывшего специалиста отдела кассовых операций кредитного учреждения, направлено в Куйбышевский районный суд                             г. Самары для рассмотрения по существу.

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