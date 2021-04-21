В Самаре ищут выстрелившего в подростка

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Сотрудники полиции устанавливают очевидцев инцидента, произошедшего во дворе дома на улице Свободы областного центра.

Имеющуюся информацию можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40, или 112 (с мобильного).

Сотрудники самарской полиции просят откликнуться очевидцев происшествия, в результате которого телесные повреждения получил несовершеннолетний житель Самары 2007 года рождения.

По данным полицейских, 13 апреля 2021 года подросток, находясь на детской площадке около дома № 226 на улице Свободы областного центра, получил ранение из пневматического оружия. Впоследствии школьника госпитализировали в медицинское учреждение.

По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В связи с этим сотрудники полиции обращаются ко всем, кто располагает какими – либо сведениями о происшествии и личности предполагаемого злоумышленника, с просьбой не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 112 ( с мобильного).