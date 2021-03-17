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В Самаре ищут разбойника и грабителя

17 марта 2021 14:49
89
В Самаре ищут разбойника и грабителя

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области разыскивают неоднократно судимого за имущественные преступления жителя Самары 1989 года рождения Николаева Максима Валерьевича, подозреваемого в совершении в период с ноября 2020 по март 2021 года ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а именно: четырех разбойных нападений на магазины в Советском, Кировском, Промышленном и Железнодорожном районах Самары и грабежа, совершенного в Куйбышевском районе областной столицы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 162 УК РФ «Разбой», а также ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

В ходе проведенных оперативных мероприятий личность злоумышленника установлена, в настоящее время он объявлен в федеральный розыск. По оперативной информации мужчина находится на территории города Самара. В качестве ночлега он может использовать недорогие съемные квартиры и хостелы, периодически меняя адреса и передвигаясь, в основном, на такси.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о совершенных преступлениях, личности и местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 102, 112 (с мобильного), 8(927) 760-57-60.

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