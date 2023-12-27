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В Самаре грабители ударили продавца и отобрали несколько ёлок

27 декабря 2023 11:11
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В Самаре грабители ударили продавца и отобрали несколько ёлок

В отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от работника елочного базара на улице Физкультурной. Мужчина сообщил, что несколько минут назад неизвестные похитили у него несколько деревьев. При этом один из неизвестных ударил его по лицу. Со слов самарца полицейские составили ориентировку с приметами злоумышленников и направили ее наружным службам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места расположения камер видеонаблюдения, в зону видимости которых входит место происшествия, и изъяли записи, на которых запечатлены подозреваемые. Полицейские также установили автомобиль, на котором разыскиваемые скрылись с места происшествия.

В ходе патрулирования района, на пересечении улиц Карбышева и Дыбенко сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. Транспортное средство было остановлено, находившихся в нем мужчин доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Двое ранее не судимых жителей Самарской области 1985 и 1988 годов рождения в совершении преступления признались и пояснили, что похищенным они распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

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