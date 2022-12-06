В Самаре грабитель сделал селфи на похищенный телефон

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Самарские полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемого в совершении грабежа.

В октябре текущего года в отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился 20-летний житель Самары, который рассказал, что у него похитили сотовый телефон стоимостью 17 000 рублей через несколько минут после покупки.

Как следует из собранных сотрудниками полиции материалов, в вечернее время потерпевший возле дома, расположенного на ул. Свободы, приобрел у незнакомого человека поддержанный телефон.

После совершения сделки молодой человек пошел домой. По дороге он поравнялся с прохожим – мужчиной, который неожиданно нанес ему сильный удар кулаком в лицо. Не удержавшись на ногах, он упал на асфальт, а нападавший продолжил избиение, нанося удары по телу. Со слов заявителя, во время драки, он не заметил, как из кармана куртки выпал сотовый телефон. Когда избиение внезапно закончилось, а злоумышленник убежал, молодой человек понял, что лишился телефона и с помощью прохожих обратился за помощью в полицию.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, опросили заявителя, установили приметы нападавшего и описание похищенного. Информацию довели до комплекса наружных служб. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили лежащий на асфальте телефон, не принадлежащий заявителю. Предположив, что его обронил злоумышленник, сотрудники полиции установили личность владельца сотового устройства, задержали его в течение нескольких часов по месту проживания – в п. Мехзавод. Из квартиры подозреваемого полицейские изъяли похищенный телефон.

Безработный и ранее судимый мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что нападение совершил из хулиганских побуждений, а увидав телефон, не смог удержаться и похитил его. После нападения он сделал селфи на фоне потерпевшего - «поверженного врага».