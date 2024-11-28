В Самаре двое подростков избили школьника

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Прокуратура Кировского района г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 15-летних местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в апреле 2024 года подростки в здании школы в ходе конфликта с учащимся 2006 года рождения нанесли ему несколько ударов руками по голове и туловищу, причинив телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.