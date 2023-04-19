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В Самаре двое лжегазовщиков обманули пенсионеров

19 апреля 2023 09:48
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В Самаре двое лжегазовщиков обманули пенсионеров

Один из мужчин создавал видимость утечки газа при «проверке» оборудования, установленного в квартире потерпевшего, а второй предлагал услуги по «ремонту».

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Мужчины 1991 и 1994 г.р. обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

В ходе следствия установлено, что двое приятелей разработали схему по обману людей пожилого возраста. Они обходили многоквартирные дома и проникали в квартиры пожилых граждан под предлогом проверки газового оборудования. Так, в январе текущего года мужчина 1991 г.р. зашел в квартиру к 72-летней женщине и при «проверке» газовой плиты создал видимость утечки газа. После чего сообщил о необходимости незамедлительного ремонта газового оборудования. Обеспокоенная пожилая женщина не раздумывая согласилась на устранение утечки. Мужчина позвонил своему «напарнику» и пригласил его подняться в квартиру с инструментами для проведения ремонтных работ. После чего приятель 1994 г.р. якобы устранял «поломку». Женщине был выставлен счет в размере 85 000 рублей, который она оплатила. Действуя по такому же плану, приятели получили за свои «услуги» у другой пожилой женщины 25 000 рублей. Получив оплату, фигуранты скрывались. Позже, осознав, что никого ремонта произведено не было, пожилые люди обратились за помощью в полицию.

Сотрудниками полиции отработали лиц, проживающих в непосредственной близости от мест происшествий и ранее судимых за имущественные преступления, изъяли видеозаписи с камер домофонов и камер по пути возможного отхода подозреваемых и сделали скриншоты с изображением подозреваемых. После чего полицейские провели поквартирный обход, побеседовали с людьми, гуляющими во дворе, которые опознали мужчин на предъявленных снимках и рассказали, что один из них проживает в соседнем доме.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими мужчины были задержаны по месту жительства. В ходе обыска изъяты рабочие инструменты, специализированная одежда и «договора» на оказание услуг несуществующей фирмы. Так же установлено, что один из обвиняемых имеет образование слесаря-ремонтника.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Самара для рассмотрения по существу. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские обращают внимание на несколько правил безопасного поведения для пожилых людей и рассчитывают на то, что жители области поговорят со своими пожилыми родственниками, соседями, близкими людьми преклонного возраста и предупредят их о том, что необходимо быть осторожными, проявлять бдительность и не доверять незнакомым людям:

1. Не впускайте в квартиру незнакомых людей.

2. Если посторонние люди представляются сотрудниками коммунальных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. 

3. Попросите пришедшего пригласить соседей, чтобы они присутствовали при вашем разговоре. Если в это время соседей нет дома, попросите человека прийти в другое любое удобное для вас время, когда вы не будете находиться дома в одиночестве. Если это действительно сотрудник той службы, которую он называет, он выполнит вашу просьбу, а если нет, то таким образом вы сможете избежать возможных неприятностей.

Напоминаем, что сообщения о преступлениях принимаются по телефону 102 и телефонам дежурных частей территориальных отделов полиции Самарской области вы можете найти на сайте 63.мвд.рф в разделе «Контакты».

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