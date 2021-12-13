В Самаре директор ООО присвоил больше 3 млн рублей

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В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя. Директору самарского общества с ограниченной ответственности предъявлено обвинение в мошенничестве.

В ходе следствия установлено, что мужчина заключил договор с одним из своих клиентов на поставку автозапчастей. Заказчику директор пообещал, что сможет выполнить заказ на выгодных условиях и в кратчайшие сроки. Клиент перечислил денежные средства в размере 716 тысяч рублей, и после того, как деньги оказались на счетах поставщика, он перестал отвечать на звонки.

Полицейские также выяснили, что подозреваемый взял взаймы у знакомой денежные средства на общую сумму больше 3 миллионов рублей, пояснив, что деньги будут направлены на развитие бизнеса и возвращены в соответствии с процентной ставкой. Завладев денежными средствами директор открытого акционерного общества, на расчетный счет фирмы не внес, а обналичил в банкоматах на территории г. Самары.

Скриншоты переписок, чеки, документацию организации, выписки движений денежных средств – данные документы следователи изъяли и приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Советский районный суд г. Самары, сообщает облМВД.