В Самаре директор ООО хотел купить фанеру и лишился 72 тысяч рублей

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В полицию за помощью обратился 48-летний директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, который пояснил, что у него, с использованием сети Интернет, похищено 72 тысячи рублей.

Полицейские установили, что мужчина нашел объявление о продаже прессованной фанеры на одной из интернет площадок бесплатных объявлений. Связавшись с автором по указанным телефонам, тольяттинец договорился о доставке 120 листов фанеры и перевел по требованию «продавца» на его расчетный счет предоплату в размере 100%. Когда заказ прибыл, менеджеры магазина пояснили мужчине, что товар оплачен не был, при заказе указано, что оплата за счет покупателя. «Продавец» к тому времени заблокировал телефонный номер получателя.

Как предполагают полицейские, злоумышленник получив денежные средства, заказал доставку товара.

Директор ООО еще раз оплатил 120 листов фанеры и обратился в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам о бдительности и рекомендуют быть предусмотрительнее при совершении сделок в сети Интернет.

Уважаемые граждане! Прежде чем совершать покупки в интернете следует тщательно проверить на добросовестность продавца – побеседовать с ним лично, уточнить все детали сделки и по возможности проводить все расчеты после получения покупаемого товара