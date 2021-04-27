В Самаре директор фирмы обманул жильцов многоквартирного дома при проведении ремонта

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Руководитель самарского общества с ограниченной ответственностью подозревается в трёх эпизодах мошенничества.

По версии следствия, злоумышленник 1971 года рождения в период с 2016 год по 2018 год путём обмана похитил денежные средства собственников многоквартирного дома, расположенного на проспекте 9 Мая в Самаре.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, выполняя заказ по текущему ремонту вентиляционных труб и канализации, внёс в акты о выполненных работах недостоверные данные. При этом фактически работы не были выполнены. Сумма причинённого ущерба составила более 240 тысяч рублей.

На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает облМВД.