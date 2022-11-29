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В Самаре четверо вместо защитных масок продали бумажных салфеток на 23 млн рублей

29 ноября 2022 09:39
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В Самаре мошенники вместо защитных масок продали салфеток на 23 млн рублей

Прокуратура г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Самарской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в феврале 2020 года четверо злоумышленников заключили с иностранным гражданином сделку купли-продажи защитных медицинских масок. Не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, они передали покупателю муляжи товара. Под видом защитных масок в отгруженных на поставку коробках, имеющих необходимую маркировку и фиктивные сертификаты соответствия, покупателю были переданы бумажные салфетки.

В результате злоумышленники причинили иностранному предпринимателю ущерб на сумму свыше 23 млн рублей.

Уголовное дело в отношении одного из соучастников группы было ранее направлено в суд в связи с заключением досудебного соглашения. Уголовное преследование еще одного лица прекращено в связи со смертью.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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