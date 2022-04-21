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В Самаре будут судить группу мошенников

21 апреля 2022 11:46
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В Самаре будут судить группу мошенников

В Самаре окончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении членов преступной группы, обвиняемых в совершении 24 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

В ходе предварительного следствия потерпевшими признана специализирующаяся на продаже смартфонов розничная сеть и 6 банковских организаций.  В результате преступных действий причиненный ущерб составил более 2 млн рублей.

ОПГ, в составе которой находились жители Самарской области в возрасте от 23 до 58 лет, пресекли в 2019 году сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области. В результате реализованного комплекса мероприятий полицейские установили 18 подозреваемых. 16 человек, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, дали признательные показания, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Один из подозреваемых возместил часть причиненного ущерба на сумму в 317 000 рублей. Еще двое – организатор и участник преступного сообщества находятся в розыске.

В ходе предварительного расследования установлено, что безработный житель г. Самары 1986 года рождения создал под своим руководством организованную преступную группу с целью хищения имущества торговой сети, специализирующейся на продаже техники и аксессуаров к ней путем оформления безвозвратных и фиктивных кредитов. Для этих целей участники преступной группы подбирали жителей Самарского региона, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих финансовые трудности. Для них они изготавливали поддельные документы, удостоверяющие личность, а также предоставляли не соответствующие действительности данные о месте работы и платежеспособности, после чего оформляли кредитные договоры для покупки различных товаров. Впоследствии приобретенными сотовыми телефонами, аксессуарами к ним, смарт – часами они распоряжались по своему усмотрению, не исполняя при этом кредитных обязательств, сообщает облМВД.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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