В Самаре будут судить двоих мошенников

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Следственным управлением УМВД России по городу Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин.

В ходе следствия установлено, что с 2021 года двое жителей областного центра, младший из которых являлся экспертом по проведению товароведческой экспертизы, приобретали сотовые телефоны, срок действия гарантий которых не истек и не имеющих производственных недостатков. Затем с помощью определенных манипуляций выводился из строя один из компонентов исправного смартфона или заменялся на технически неисправную деталь. Один из участников группы, будучи экспертом, проводил исследования по заранее выведенным из строя устройствам и выдавал заключение об их неисправности. После этого приятели подготавливали пакет документов, в том числе доверенность и досудебную претензию о возврате денежных средств за технически сложный товар, и направляли в компанию, в которой мобильное устройство приобреталось ранее. Полученные в результате реализации данной схемы от продавцов смартфонов денежные средства участники группы распределяли между собой. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 700 000 рублей.

Сотрудниками полиции изъяли документы, в том числе кассовые чеки и досудебные претензии, более 100 сотовых телефонов и их комплектующих, компьютерная техника, а также наложен арест на недвижимое имущество старшего из мужчин.