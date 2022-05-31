В Самаре бандиты требовали с предпринимателя 300 тысяч

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого при силовой поддержке сотрудников СОБР "Омега" регионального Управления Росгвардии.

В апреле прошлого года в Главное управление МВД России по Самарской области за помощью обратился индивидуальный предприниматель 1988 года рождения, занимающийся ремонтом автомобилей. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что один из клиентов, под надуманным предлогом, угрожая применением насилия, потребовал передать ему 300 тысяч рублей, а также открыто похитил автомобиль марки «Great wall CC 6460 RV25».

Полицейские установили, что в марте 2021 года для ремонта двигателя в автомастерскую потерпевшего, расположенную на ул. Черемшанской областного центра, житель Самары привез автомобиль «Lexus», принадлежащий его приятелю - уроженцу одного из соседних государств.

Индивидуальный предприниматель выполнил ремонт транспортного средства и передал его, согласно устного договора с автовладельцем, его другу.

Через некоторое время хозяин иномарки стал звонить бизнесмену с претензиями и требованием заплатить 300 тысяч рублей за якобы разбитое лобовое стекло автомобиля. Также автовладелец, в один из дней, приехал с незнакомыми мужчинами, в количестве не менее 12 человек, и, высказывая угрозы, отрыто похитил принадлежащий мастеру автомобиль марки «Great wall CC 6460 RV25». Предприниматель понял, что самостоятельно решить проблему не сможет и обратился за помощью в полицию.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Ранее судимого за незаконный оборот оружия 41-летнего местного жителя сотрудники уголовного розыска задержали в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент» при силовой поддержке сотрудников СОБР "Омега" регионального Управления Росгвардии, когда он приехал в автосервис за денежными средствами.

Следователем установлено, что противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен ущерб на сумму 450 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступлений, предусмотренных п. г ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере), п. г,д ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой насилия, в крупном размере) в отношении задержанного возбуждены уголовные дела. В настоящее время они соединены в одно производство и с обвинительным заключением направлены в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу.

Ущерб потерпевшему 41-летний уроженец одного из соседних государств возместил в полном размере на стадии предварительного расследования. Автомашина марки «Great wall CC 6460 RV25» также возвращена владельцу.