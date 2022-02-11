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В Самаре автоугонщик "оттащил" чужую машину за 8 км в другой конец города

11 февраля 2022 11:15
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В Самаре автоугонщик "оттащил" чужую машину за 8 километров в другой конец города

В полицию обратился местный житель. Молодой человек 1992 года рождения сообщил, что его легковой автомобиль марки «ВАЗ» 2001 года выпуска, который он ранее передал в пользование своему брату, пропал. Сотрудники полиции выяснили подробности произошедшего у родственника заявителя. По словам 39-летнего мужчины, он оставил автомобиль вечером возле своего дома на улице Вольской, а утром транспортного средства на месте не оказалось. Кроме этого, свидетель рассказал, что в вечер перед пропажей автомобиля он снял с машины аккумуляторную батарею и при этом обнаружил отсутствие государственных знаков.

Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли обнаруженные улики, опросили владельцев расположенных поблизости гаражей и жильцов ближайших домов, проверили места приёма металлолома и возможного отстоя транспорта. В ходе оперативно-разыскных мероприятий пропавший автомобиль был обнаружен возле одного из домов на улице Аэродромной. В салоне автомобиля эксперты обнаружили и изъяли металлический стержень от отвертки и шапку черно-синего цвета, а с рулевого колеса и водительского сиденья изъяли смывы и микрочастицы.

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что к совершению преступления может быть причастен безработный, ранее не судимый 31-летний житель областного центра. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в совершении преступления. По изъятому на месте происшествия биологическому материалу следователем была назначена химико-биологическая экспертиза. Специалисты экспертно-криминалистического центра установили, что генетический профиль подозреваемого совпадает с профилем, содержащимся в потожировых следах, оставленных в автомобиле.

Отвечая на вопросы следователя, самарец пояснил, что в день совершения преступления в вечернее время он гулял по улицам города. Возле одного из домов в Промышленном районе он заметил «ВАЗ» и для начала решил снять государственные знаки, чтобы проверить - брошен ли данный автомобиль, а на следующий день злоумышленник вновь вернулся к машине. Следствием установлено, что в чужую машину мужчина проник повредив личинку замка в двери с помощью отвертки, но завести транспортное средство не получилось из-за отсутствия аккумуляторной батареи. Тогда он обратился за помощью к двум своим знакомым с просьбой отбуксировать авто в другое место, рассказав им что купил автомобиль, который в настоящее время неисправен. С их помощью мужчина отбукировал транспортное средство к дому, расположенному на растоянии более 8 километров. Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемый решил продать похищенный автомобиль – с этой целью он разместил объявление на одном из интернет-сайтов. На сообщение быстро откликнулся покупатель. В итоге 31-летний мужчина продал чужое имущество за 12 000 рублей.

Ранее не судимому самарцу 1991 года рождения предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). В настоящее время расследование завершено и уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Автомобиль полицейские передали законному владельцу. 

Теги: Кража Уголовное дело

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