В Самаре арестованный сбежал из СИЗО

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В Самаре сотрудниками транспортной полиции задержан гражданин, совершивший побег из изолятора временного содержания.

Сотрудниками транспортной полиции "по горячим следам" задержан следственно-арестованный, совершивший побег из изолятора временного содержания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В отношении совершившего побег возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).

Временно исполняющим обязанности начальника УТ МВД России по ПФО полковником полиции Д.Ю. Видешиным назначено проведение служебной проверки, по результатам которой виновные сотрудники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.