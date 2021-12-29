В Самаре адвоката обвинили в посредничестве при даче взятки

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Продолжается расследование уголовного дела в отношении члена Палаты адвокатов Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2021 года подозреваемый, принимал участие в производстве оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в отношении его доверительницы, осуществляющей предпринимательскую деятельность с нарушением законодательства Российской Федерации. В целях не привлечения последней к ответственности за выявленные нарушения, подозреваемый предложил ей выступить посредником в передаче должностным лицам полиции в качестве взятки денежных средств в размере 900 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий. После получения указанных денежных средств мужчина был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.