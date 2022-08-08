Я нашел ошибку
Главные новости:
Поставки iPhone 14 оказались под угрозой
Поставки iPhone 14 оказались под угрозой
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
Самарцы убрали от мусора остров Рождественский
Самарцы убрали от мусора остров Рождественский
Виктор Кудряшов и руководитель Нижне-Волжского бассейнового управления Николай Пономарев обсудили направления совместной работы
Виктор Кудряшов и руководитель Нижне-Волжского бассейнового управления Николай Пономарев обсудили направления совместной работы
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
В Самаре грузовик врезался в столб и в патрульную машину ГИБДД
В Самаре грузовик врезался в столб и в патрульную машину ГИБДД
В Сочи мужчина из Уфы погиб от удара молнии
В Сочи мужчина из Уфы погиб от удара молнии
В Большечерниговском районе обсудили вопросы развития медицины
В Большечерниговском районе обсудили вопросы развития медицины
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.11
EUR 61.36
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре 60-летний мужчина прикинулся директором и учредителем фирмы

8 августа 2022 12:20
110
В Самаре 60-летний мужчина прикинулся директором и учредителем фирмы

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя областного центра.

Как установлено в ходе следствия, в декабре прошлого года мужчина, желая заработать 5000 рублей, откликнулся на предложение малознакомого гражданина об открытии на свое имя организации. Заведомо зная о том, что не станет осуществлять деятельность от имени будущей организации, обвиняемый предоставил свой паспорт в налоговый орган и стал учредителем и генеральным директором юридического лица. При этом он не преследовал цель управления организацией и понимал, что является подставным лицом.    

Данный факт выявлен в результате совместных координированных действий следователей, сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и налогового органа. По данным полиции, обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался и постоянного источника дохода не имел.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, изъята документация, касающаяся деятельности организации. С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Сотрудники полиции предостерегают: как только гражданин предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица (не важно где и кому: незнакомому лицу, которое попросило зарегистрировать предприятие, нотариусу, в налоговые органы, в МФЦ), осознавая, что он не будет являться фактическим руководителем учредителем предприятия и не будет осуществлять финансово - хозяйственную деятельность, то он подлежит привлечению к уголовной ответственности. Даже при условии, что документы в регистрирующий орган сам не подавал.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В подъезде дома тольяттинец ударил женщину по голове и похитил сумку
08 августа 2022, 09:47
В подъезде дома тольяттинец ударил женщину по голове и похитил сумку
В ходе опроса мужчина пояснил, что в тот день находился у своего знакомого, которому сотрудница отделения связи принесла пенсию. Криминал
152
В Борском районе браконьер незаконно застрелил кабана
07 августа 2022, 12:52
В Борском районе браконьер незаконно застрелил кабана
По факту браконьерства возбуждено уголовное дело, нарушителю может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей. Происшествия
434
Самарец незаконно предоставил документ для образования юридического лица
07 августа 2022, 11:58
Самарец незаконно предоставил документ для образования юридического лица
Мужчина, желая незаконно подзаработать, откликнулся на предложение гражданина. Происшествия
415
В центре внимания
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
8 августа 2022  13:48
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
14
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
8 августа 2022  13:29
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
32
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
8 августа 2022  10:14
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
172
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
502
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
7 августа 2022  11:36
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
458
Весь список