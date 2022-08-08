В Самаре 60-летний мужчина прикинулся директором и учредителем фирмы

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя областного центра.

Как установлено в ходе следствия, в декабре прошлого года мужчина, желая заработать 5000 рублей, откликнулся на предложение малознакомого гражданина об открытии на свое имя организации. Заведомо зная о том, что не станет осуществлять деятельность от имени будущей организации, обвиняемый предоставил свой паспорт в налоговый орган и стал учредителем и генеральным директором юридического лица. При этом он не преследовал цель управления организацией и понимал, что является подставным лицом.

Данный факт выявлен в результате совместных координированных действий следователей, сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и налогового органа. По данным полиции, обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался и постоянного источника дохода не имел.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, изъята документация, касающаяся деятельности организации. С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Сотрудники полиции предостерегают: как только гражданин предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица (не важно где и кому: незнакомому лицу, которое попросило зарегистрировать предприятие, нотариусу, в налоговые органы, в МФЦ), осознавая, что он не будет являться фактическим руководителем учредителем предприятия и не будет осуществлять финансово - хозяйственную деятельность, то он подлежит привлечению к уголовной ответственности. Даже при условии, что документы в регистрирующий орган сам не подавал.