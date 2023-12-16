В Росфинмониторинге предупредили россиян о новых уловках мошенников

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Злоумышленники начали применять новую схему обмана граждан, сообщая им о проблемах с деньгами от имени Росфинмониторинга.

Как сообщили в ведомстве, мошенники звонят гражданам, представляются его сотрудниками и для предотвращения якобы совершаемых с их счетами махинаций просят сообщить конфиденциальные данные и перевести деньги на определенные счета.

Чтобы убедить своих жертв, преступники присылают фальшивые удостоверения работников Росфинмониторинга, фиктивные письма от ведомства и QR-коды, ведущие на сайт ведомства.

У одной россиянки таким образом выманили 600 тысяч рублей, а другому мужчине направили требование перевести 140 тысяч рублей на подставной счет. Он не поверил мошенникам и обратился за разъяснениями в Росфинмониторинг.

Правоохранительные органы оповещены о случившемся. В Росфинмониторинге напоминают, что не обладают полномочиями требовать деньги у граждан или оказывать платные услуги. Поэтому при получении подобных звонков следует сразу обращаться в правоохранительные органы и в само ведомство, пишет Смотрим.