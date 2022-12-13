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В РФ с начала года предотвратили 123 террористических преступления

13 декабря 2022 13:37
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В РФ с начала года предотвратили 123 террористических преступления

В России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта. Об этом сообщили 13 декабря в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Также за этот период в стране правоохранителями была пресечена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек.

Как указал глава ФСБ РФ Александр Бортников, в этом году количество террористических проявлений значительно увеличилось, прежде всего в приграничных регионах в Центральном и Южном федеральных округах.

«Это связано как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности», — пояснил он на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ).

На заседании также было озвучено, что с начала текущего года в РФ при попытке пересечения госграницы в пунктах пропуска было задержано более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Также пограничники не допустили въезд в страну чуть более 1 тыс. лиц, причастных к террористической деятельности.

Кроме того, было значительно сокращено и ресурсное обеспечение террористов, заблокированы счета около 3 тыс. граждан, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 94 млн рублей, пишут "Известия".

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