В Приволжском районе задержаны подозреваемые в совершении кражи с кладбища

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В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району поступило сообщение от старосты поселка Степняки. Мужчина сообщил, что с местного кладбища пропали металлические столбы ограждения в количестве 11 штук. Ущерб составил более 9 000 рублей.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили заявителя, установили и опросили возможных очевидцев происшествия. Эксперты изъяли следы протектора шин автомобиля и следы обуви.

Участковые отработали лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Оперативники проверили возможные места сбыта похищенного. В одном из пунктов приема металлолома полицейские обнаружили трубы схожие по описанию с похищенными. Работник пункта приема металлолома пояснил, что данные столбы, на автомашине «ВАЗ-2115», привезли два молодых человека и описал их внешность.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что двое местных жителей при помощи металлоискателя занимаются поиском ценных металлических предметов и сбором металлолома. Передвигаются они на автомашине «ВАЗ-2115». Оперативники задержали подозреваемых – двух безработных, ранее не судимых мужчин, 1999 года рождения и доставили их в отдел полиции.

В ходе опроса подозреваемые признали вину и рассказали, что занимались поиском металлических изделий на окраине поселка, где располагалось местное кладбище. Увидев, что его ограждение держится на металлических столбах, решили их похитить. Вернувшись в темное время суток на кладбище, они расшатали столбы, извлекли их из земли и погрузили в автомобиль, принадлежащий одному из мужчин. Похищенное сдали в пункт приема металлолома в соседнем поселке Безенчук. Вырученные деньги потратили на личные нужды.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.