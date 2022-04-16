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В Приволжском районе в течение суток задержали магазинного вора

16 апреля 2022 12:54
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В Приволжском районе в течение суток задержали магазинного вора

В отдел полиции за помощью обратился представитель одного из сетевых магазинов, расположенных в селе Приволжье, который сообщил, что с витрины совершена кража продуктов питания на общую сумму около  трех тысяч  рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, опросили директора и персонал магазина, просмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, на которые попал момент хищенияСотрудники уголовного розыска опознали в злоумышленнике ранее судимого местного жителя, установили, что он находится по месту проживания,  задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным сотрудников ОМВД России по Приволжскому району, подозреваемый  - безработный,  ранее судимый за кражу и грабеж местный житель 1991 года рождения. В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что похитил продукты, чтоб продолжить застолье у себя дома, после которого уснул.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Кража

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