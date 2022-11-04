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В Приволжском районе разбойник с маникюрными ножницами напал на женщину

4 ноября 2022 11:55
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В Приволжском районе разбойник с маникюрными ножницами напал на женщину

В  июне текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение от жительницы села Приволжье 1988 года рождения о том, что  ранним утром неизвестный мужчина, незаконно проникнув к ней в дом, угрожая ножницами, открыто похитил сотовый телефон.

Уже через несколько часов после обращения потерпевшей в полицию, полицейские установили возможную причастность к данному преступлению безработного ранее судимого за кражу местного жителя. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по адресу, где он проживал со своей сожительницей. Там же обнаружили и изъяли похищенный телефон и орудие преступления - маникюрные ножницы.

 Мужчине назначено  наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима.  Приговор вступил в законную силу. Похищенное имущество полицейские вернули законной владелице.

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