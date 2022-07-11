В Приволжском районе по горячим следам задержали грабителя

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В дежурную часть МО МВД России по Приволжскому району поступило сообщение от местного жителя 1983 года рождения о том, что ранним утром неизвестный мужчина на одной из улиц села Спасское Приволжского района открыто похитил у него акустическую музыкальную колонку. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 12 тысяч рублей.

По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия, опросили заявителя и возможных очевидцев произошедшего.

В ходе опроса заявителя полицейские выяснили, что примерно в 03:30 часов к нему и его знакомому на улице подошел неизвестный мужчина ударил в голову и тело потерпевшего, затем открыто похитил музыкальную технику. Мужчина, рассказал сотрудникам полиции что заметил татуировку в области шеи у нападавшего.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции, обслуживающий данный административный участок, предположил, что к преступлению может быть причастен один из его жителей, ни раз попадавшийся в поле зрения правоохранительных органов и у которого, по его наблюдению, в области шеи была замечена татуировка. Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса злоумышленник 1993 года рождения признался в содеянном. Он рассказал, что увидев ранним утром на улице двух неизвестных, один из которых нес в руках музыкальную колонку, решил отобрать ее и использовать по своему усмотрению. Подозреваемый показал место на огороде, где временно спрятал похищенную технику. По данным полицейских, злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские предпринимают меры по возврату похищенного имущества законному владельцу.